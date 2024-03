Sieben Femizide alleine im heurigen Jahr sind ein trauriges und alarmierendes Signal zugleich. „Jede Frau kann Opfer eines Femizids werden, unabhängig von Alter, Herkunft oder sozialem Stand“, heißt es vom Frauenreferat des Landes, das am Donnerstag zum landesweiten Protest aufruft. Vor dem Rathaus in Klagenfurt, am Villacher Hauptplatz, im Spittaler Stadtpark und vor der Frauenberatungsstelle in der Hermann-Fischer-Straße in Wolfsberg wird von 7.07 bis 7.37 Uhr protestiert.