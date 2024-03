„Kumm her und setz di zu uns zuawe. I spül wos auf der Quetschn.“ Zita Müller greift nach der Ziehharmonika und gibt eines ihrer Stückln zum Besten. „Die Melissa Naschenweng bin ich nicht, aber zur Unterhaltung reicht‘s. Ich hatte nie Unterricht, hab mir das alles übers Gehör selbst angeeignet“, sagt die Senior-Chefin des Gasthauses Ponderosa in Klagenfurt. Wenn die 90-Jährige nicht mit ihrer „geringfügig älteren Harmonika“ (das Instrument ist 140 Jahre alt, Anm.) aufspielt, schreibt sie auf ihre Gäste zugeschnittene Gedichte. Und wenn sie nicht reimt, arbeitet sie in der Küche. „15 Kilo Kartoffeln hab ich heute geschält. Es gibt Kartoffelsalat und ich helfe meinem Sohn gerne“, erzählt sie und tätschelt Ponderosa-Inhaber Wilhelm Müller.