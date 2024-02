Den Eingang zum Headquarter eines Handelsriesen im Alpen-Adria-Raum stellt man sich wuchtiger vor: Eine unscheinbare Glastüre an der Rückseite des Rutar-Möbelhauses in Eberndorf/Dobrla vas. Zwei Stockwerke hinauf, vorbei am Besprechungsraum mit vielen Bildern, empfängt uns der Jubilar im hellen, freundlichen Büro. Am 10. Februar feiert Josef Rutar seinen 70. Geburtstag. Seit fünf Jahrzehnten prägt er das Familienunternehmen, das die Vorgängergeneration 1961 begründete – ein „etwas zu groß geratener Nahversorger“ mit allem, was die Landbevölkerung begehrte. Josef Rutar übernahm die Möbelabteilung „mit fünf Küchen und ein paar Kredenzen“.