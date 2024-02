Eine alte Dame hatte sich für einen Heimplatz angemeldet, weil sie kaum mehr Treppen steigen konnte. Nach einigen Wochen Training hat sie sich wieder abgemeldet, die Stiege stellte kein Problem mehr dar“, erzählt Michaela Kohlmayr (64), die vor zehn Jahren das spezielle Bewegungsprogramm „Fit für 100“ für Senioren und Hochbetagte in Kärnten einführte. Über das an der Sporthochschule Köln entwickelte Programm hatte sie in einer Zeitschrift gelesen und sich sofort für die Trainerausbildung in Köln angemeldet. Am Krankenhaus der Elisabethinen in Klagenfurt, wo sie auf der Abteilung für Akutgeriatrie als Seniorentrainerin arbeitet, stieß sie auf offene Ohren. So fand dort im März 2014 das erste „Fit für 100“–Training statt. Heute gibt es mehrere Trainingsgruppen in Klagenfurt, Villach und Tainach. Alle in Kooperation mit dem Kneippverein, bei dem man sich anmelden muss.