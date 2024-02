„Ja, es gab schon ruhiger Zeiten“, sagt Polizeisprecher Mario Nemetz auf Nachfrage der Kleinen Zeitung. In den vergangenen Tagen meldete die Polizei etliche Einbrüche in Kärnten. Vorwiegend waren Einfamilienhäuser betroffen, wie auch am Samstag in den Gemeinden Velden und Kappel am Krappfeld.

In Selpritsch bei Velden zwängten die unbekannten Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Die Tat dürfte zwischen 16.45 und 20.15 Uhr passiert sein, die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Räume und stahlen schlussendlich Schmuck. Wie hoch der Schaden ist, konnte noch nicht beziffert werden. Ähnlich gingen unbekannte Täter am Samstag auch in Silberegg in der Gemeinde Kappel/Krappfeld vor. Auch dort wurde eine Terrassentür aufgezwängt und die Räumlichkeiten wurden durchwühlt. In diesem Fall konnten die Täter Schmuck und Bargeld erbeuten.

Bereits am Donnerstag und Freitag zogen Einbrecher durch das Land. Betroffen waren auch Ferienhäuser. „Die Kollegen im Außendienst sind sensibilisiert“, sagt Nemetz.