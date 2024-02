Ob es der Einbrecher auf Alkohol oder auf ein Fahrrad abgesehen hatte, ist nicht bekannt. Das wird die Polizei wohl erst in Erfahrung bringen, wenn sie den Täter erwischen sollte.

Jedenfalls brach ein bislang Unbekannter in der Nacht auf Donnerstag in ein Kellerabteil in einer Wohnhausanlage in Klagenfurt/Waidmannsdorf ein und entwendete dort neben 28 Dosen Bier ein Fahrrad im Wert von Tausenden Euro.