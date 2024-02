Seit rund einer Woche waren in mehreren Jagdgebieten des Bezirks Wolfsberg zwei Risikowölfe gemäß Wolfsverordnung zum Abschuss freigegeben. Wie die Kärntner Landesregierung nun bekannt gab, hat am Abend des 21. Februar eine Entnahme verordnungskonform stattgefunden. Es ist damit der neunte Wolfsabschuss in Kärnten.



Das vom Land Kärnten als Risikowolf eingestufte Tier wurde mehrfach vergrämt, ist am Mittwoch aber erneut in bewohntem Gebiet aufgetaucht. Auch der Abschuss erfolgte in unmittelbare Nähe zum Siedlungsgebiet. „Der vorgeschriebene 10km-Radius vom Ort der letzten Vergrämung wurde dabei eingehalten“, betont das Land in einer Aussendung.

Zweite Freigabe aufrecht

Die Meldung an das Land Kärnten sei innerhalb der vorgesehenen Frist erfolgt. Die Begutachtung und Beprobung durch den Wolfsbeauftragten des Landes sei abgeschlossen. Die Möglichkeit der Entnahme eines Wolfes in den vom aktuellen Abschuss betroffenen Jagdgebieten hätte noch bis 18. März gegolten und ist damit erloschen. Die zweite Entnahmefreigabe, von der ebenfalls Jagdgebiete im Bezirk Wolfsberg und darüber hinaus erfasst sind, bleibt aufrecht.