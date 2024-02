Am Sonntagabend wurde in Südtirol ein 73-jähriger Mann als vermisst gemeldet. Montagmorgen gegen 7.30 Uhr wurde er auf einer Wiese bei Pinzagen, nahe der Stadt Brixen, gefunden. Der Südtiroler war mit Bisswunden - unter anderem am Hals, Oberkörper und an den Armen - übersät, die von einem noch nicht näher identifizierten Tier stammen dürften, wie „stol.it“ berichtet. Der Mann wurde ins Krankenhaus in Bozen gebracht, wo er am Nachmittag seinen Verletzungen erlag.

Eine Spaziergängerin, die mit ihrem Hund unterwegs war, fand den Mann auf der Wiese. Er hätte die Augen geschlossen gehabt, aber noch geatmet. „Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte habe ich mit ihm gesprochen, damit er bei Bewusstsein bleibt“, erzählte die Frau.