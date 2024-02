Am Wochenende sorgte ein Video in sozialen Medien für Aufsehen, das einen Skifahrer zeigt, der einen Wolf eine Skipiste hinunter hetzt. Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie das Tier sich schließlich in ein Sicherheitsnetz am Rand der Piste läuft, um der Situation zu entkommen. Die Aufnahmen sollen im Skigebiet Obereggen-Pampeago im Norden Italiens entstanden sein.

Was wohl ein unterhaltsames Video aus dem Skiurlaub werden sollte, könnte den Filmer allerdings teuer zu stehen kommen. Denn Wildtiere zu hetzen ist kein Kavaliersdelikt, sondern fällt unter Tierquälerei, weshalb die italienische Tierschutzorganisation Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) bei der Staatsanwaltschaft von Trient Anzeige gegen unbekannt erstattet hat.

Suche nach Skifahrer – und dem Wolf

Sollte der Skifahrer identifiziert werden können, drohten ihm eine Geldstrafe von 5000 bis 30.000 Euro oder eine Haftstrafe von drei bis 18 Monaten. „Was im Val di Fiemme passiert ist, ist leider kein Einzelfall. Mittlerweile gibt es zahlreiche Fälle, in denen wilde Tiere, insbesondere Wölfe und Bären, von Autos gejagt oder zu Selfies gelockt, mit Fallen getötet oder erschossen werden“, heißt es von Enpa weiter.

Zudem appellieren die Tierschützer an das Forstamt des Trentino, sich auf die Suche nach dem Wolf zu machen. Es sei nicht auszuschließen, dass sich das Tier bei der Flucht verletzt hätte.