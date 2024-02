Ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang passierte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Pinggau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld): Gegen 2.45 Uhr bemerkte ein Fahrzeuglenker (54) auf der B 63 (auf Höhe Straßenkilometer 2,1) einen verunfallten Pkw und setzte die Rettungskette in Gang. Im Pkw befand sich ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk. Die Einsatzkräfte konnten nur mehr den Tod des Verunglückten feststellen.

Die von der Polizei bisher durchgeführten Erhebungen ergeben, dass der 40-jährige Autofahrer sein Fahrzeug auf der B 63 aus Richtung Sinnersdorf kommend in Richtung Pinggau lenkte. Bislang ist aber noch unklar, wieso der Fahrer von der Fahrbahn abkam und gegen einen Brückenpfeiler der A 2 prallte. Durch den Aufprall dürfte der Mann jedenfalls sofort tot gewesen sein.

Die Angehörigen wurden gemeinsam mit dem Kriseninterventionsteam verständigt. Die FF Pinggau barg das Unfallfahrzeug vor Ort.