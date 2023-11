„Du hörst Kinder lachen und dann ist alles anders“

Grubenunglück von Lassing, Amokfahrt in Graz, Doppelmord in Stiwoll: Bei all diesen Vorfällen und vielen mehr steht das Kriseninterventionsteam Steiermark bereit. Die Leiter Katharina Purtscher-Penz und Edwin Benko sprechen zum 25-jährigen Bestehen des KIT über die Anfänge und was einen im Einsatz bewegt.