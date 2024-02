Sie reißt und reißt leider nicht ab – jene fatale Serie von Forstunfällen, die heuer schon fünf Todesopfer in der Steiermark forderte. Der jüngste Vorfall ereignete sich Freitagnachmittag in Bad Aussee: Wie die Polizei berichtet, war ein 67-Jähriger gegen 15.30 Uhr mit Forstarbeiten in seinem Wald beschäftigt. „Dabei hatte er gefällte Baumstämme auf einer schräg abfallenden Wiese gelagert. Im Anschluss führte er offenbar auf einer darunter liegenden Forststraße weitere Arbeiten durch. Zwei der abgelegten Baumstämme dürften ins Rollen geraten sein und rollten auf den 67-Jährigen, der im Oberkörperbereich getroffen wurde. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen“, heißt es am Samstag.

Als der 67-Jährige am Abend nicht nach Hause zurückkehrte, habe sich dessen Gattin Sorgen gemacht und einen Nachbarn gebeten, Nachschau zu halten. Dieser fand den Verunglückten und verständigte die Einsatzkräfte. Ein Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des 67-Jährigen feststellen.