Jetzt ist es fix: Die Europäische Wildkatze, die in Österreich schon als ausgestorben galt, ist zurückgekehrt. Vor allem in Kärnten und Osttirol häufen sich die Sichtungen. „Erst vor Kurzem wurde je eine Wildkatze im Umkreis von Dellach im Gailtal sowie im Bezirk Klagenfurt Land gesichtet“, berichtet der Naturschutzbund Österreich. In einem dieser Fälle war die Sichtung ein völliger Zufall: Denn ein Kärntner beteiligte sich in der Gemeinde Grafenstein eigentlich an der Vogelzählung, die Birdlife jedes Jahr durchführt. Dabei lief ihm aber unverhofft ein anderes Tier vor die Linse: eine Wildkatze.

Der Fotograf war eigentlich am Vogelbeobachten in der Kärntner Gemeinde Grafenstein, als ihm unverhofft eine Wildkatze vor die Linse lief © Roland Sagmeister/Naturschutzbund

„Aufgrund der Fotos können wir sagen, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine Europäische Wildkatze handelt. Wild- und Hauskatzen sind nicht leicht zu unterscheiden. Hundertprozentige Gewissheit erreicht man nur über DNA-Proben“, erklärt Ingrid Hagenstein vom Naturschutzbund.

Expertin Ingrid Hagenstein © Manfred Strobl/Naturschutzbund

„Seit der Gründung der Plattform sowie der Meldestelle Wildkatze 2009 hat sich das Wissen um die scheue Waldbewohnerin in Österreich deutlich verbessert. Die intensive Informationsarbeit sowie die Möglichkeit, Sichtungen zentral bekanntzugeben, hat die Zahl der Meldungen mittlerweile auf mehr als 1000 gesteigert.“

Die jüngste Kärntener Wildkatzen-Sichtung in Dellach im Gailtal © Silvio Treul/Naturschutzbund

Ungewöhnliche Sichtungen in Osttirol

Besonders ungewöhnliche Wildkatzensichtung verzeichnet man in Osttirol. 2022 tauchte das Tier dort auf Fotofallenbildern auf. Seither gibt es sieben bestätigte Sichtungen aus Osttirol. Das Tier, das eigentlich nicht in großen Höhen vorkommt, wurde dort sogar in einer Seehöhe von 1950 Metern fotografiert. Auch im Kärntner Möll-, Drau- und Gailtal konnte das Tier bereits nachgewiesen wurden. Das könnte laut Experten sogar auf eine Ausbreitung der Art von Kärnten aus hinweisen.

Eine Wildkatze auf 1950 Meter Seehöhe in Osttirol © TJV/Naturschutzbund

Zwei Projekte in Österreich

Derzeit gibt es zwei vom Waldfonds unterstützte Wildkatzenprojekte in Österreich: Das „Netzwerk Wildkatze“ des Naturschutzbundes, dem die „Meldestelle Wildkatze“ zugeordnet ist. Diese sammelt sämtliche Sichtungen der Tiere und lässt sie von Expertinnen und Experten auswerten. Die Daten fließen anschließend in die österreichische Wildkatzen-Datenbank ein. Diese dient als Basis für den Schutz und die Verbesserung der Lebensräume der gefährdeten Population.

Weiters setzt sich auch das Projekt „Wald-Wildkatze-Wiederkehr“ des Vereins Felis für Bestandserhebungen sowie eine wildkatzenfreundliche Gestaltung von potenziellen Lebensräumen des Tiers ein. Hagenstein: „Mit diesen ambitionierten Projekten wollen wir bewirken, dass sich die Wildkatze wieder in Österreich etablieren kann.“