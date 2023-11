Im Gailtal in Kärnten gelangen spektakuläre Aufnahmen: Eine Wildkamera fing dort zwei Wildkatzen ein - und das, obwohl das Tier in Österreich als ausgestorben oder zumindest verschollen galt. Nun dürfte sich die Katze also im Bezirk Hermagor ihren Lebensraum zurückerobern. Laut den Experten von „Felis – Verein zur Förderung der Europäischen Wildkatze in Österreich“, die in enger Zusammenarbeit mit den Österreichischen Bundesforsten (ÖBf) das Monitoring durchführen und die Tiere mithilfe von mit Baldrian besprühten Stöcken zu den Wildkameras locken, sei der Lebensraum im Bezirk Hermagor für Wildkatzen ideal.