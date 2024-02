„Wahrheit- Was ist wirklich?“ lautet das Thema der heurigen Fresacher Toleranzgespräche, die vom 15. bis 18. Mai zum zehnten Mal in Fresach und Villach veranstaltet werden. „Die Wahrheit zu thematisieren ist nicht gerade einfach“ betonte Superintendent Manfred Sauer als Obmann des Veranstalter-Vereins bei der Programm-Vorstellung am Freitag in Villach. „Im Alten Testament wurde Wahrheit mit Treue und Verlässlichkeit gleich gesetzt“, so Sauer, „doch genau diese Sicherheiten gehen mit der Digitalisierung der Gesellschaft, mit Künstlicher Intelligenz (KI) und ChatGPT langsam verloren.“ Deshalb müsse man danach trachten, neue Sicherheiten zu gewinnen, indem man hinter die Kulissen der Digitalisierungs-Maschinen blickt.