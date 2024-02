Tiefe Trauer innerhalb der Familie des Roten Kreuzes. Christian Poznic, der seit zehn Jahren beruflich und auch freiwillig im Rettungsdienst beim Roten Kreuz Kärnten tätig war, ist am 17. Februar im 44. Lebensjahr verstorben. „Wir alle kannten ihn als kompetenten Kollegen und vor allem als über die Maßen hilfsbereiten Freund, an den wir uns stets wenden konnten“, erklären Helmut Sagerschnig, Bezirksstellenleiter Klagenfurt, und Präsident Martin Pirz.

„Ein Vorbild“

Christian Poznic war Träger der Bronzenen Verdienstmedaille „und er war uns mit seiner menschlichen, herzlichen und unermüdlichen Art immer ein Vorbild“.

„Unser Mitgefühl gilt vor allem seiner lieben Frau und seinen drei minderjährigen Kindern sowie all jenen, die Christian genau so vermissen werden, wie wir“, so Sagerschnig und Pirz.

Die Trauerfeier für Christian Poznic findet am 1. März um 13 Uhr im Zeremonium der Bestattung PAX Klagenfurt-Annabichl statt. Die Möglichkeit zur persönlichen Verabschiedung gibt es am 1. März ab 9 Uhr im Zeremonium.