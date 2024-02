Bisher unbekannte Täter rissen in der Nacht auf Montag in einem Hotelbetrieb im Bezirk Spittal/Drau einen Wandtresor aus der Verankerung und stahlen daraus einen Schlüssel. Mit dem öffneten sie einen weiteren Tresor und stahlen Bargeld in Höhe von einigen Tausend Euro sowie Schipässe.