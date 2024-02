Ein Discoabend für Kinder zwischen 12 und 15 Jahren in Klagenfurt sorgt für Kritik, aber auch für Lob. Im Eventstage, dem ehemaligen Bollwerk in Klagenfurt, stieg am Freitagabend eine Party unter dem Motto: „Kein Alkohol, keine Zigaretten, keine Erwachsenen“. Der Eintritt an der Abendkassa kostete sieben Euro. Laut Veranstalter René Schoahs kamen 200 Buben und Mädchen aus ganz Kärnten. „Vor 23 Uhr haben wir durchgesagt, dass alle unter 14 Jahren jetzt gehen müssen. Es hat sich dann ziemlich geleert.“