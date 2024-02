Kinder, Kinder! In Klagenfurt stieg am Freitagabend eine Discoparty für Burschen und Mädchen zwischen 12 und 15 Jahren. Im „Eventstage“, dem früheren „Bollwerk“ , wurde das Motto „Kein Alkohol, keine Zigaretten, keine Erwachsenen“ ausgerufen. Der Eintritt an der Abendkassa kostete 7 Euro.