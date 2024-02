Gleich mehrere Einbruchsdiebstähle meldet die Landespolizeidirektion Kärnten am Montag. Bereits in der Nacht auf 8. Februar waren unbekannte Täter in die Lagerhalle einer Firma in Liebenfels eingestiegen. Vermutlich mit einem Lkw transportierten sie von dort sechs Doppelpaletten mit 360 Stück Photovoltaik-Modulen ab. „Bis dato konnten keine verwertbaren Spuren gesichert oder Zeugenaussagen eingeholt werden“, hieß es am Montag vonseiten der Polizei. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro.

Auf Tresore hatten es Unbekannte im Bezirk Feldkirchen abgesehen. Sie drangen am vergangenen Wochenende in ein Firmengebäude und ein angrenzendes Autohaus ein. Während sie am ersten Tatort lediglich eine geringe Menge an Münzgeld erbeuten konnten, wurden sie im Autohaus fündig. Dort wurde mit einem Winkelschleifer ein Tresor aufgeschnitten und Bargeld gestohlen. Aus dem Büro der Geschäftsführung wurde anschließend ein 300 Kilogramm schwerer Tresor aus dem Mauerwerk gerissen und mit einem Hubwagen in die KFZ-Waschbox transportiert. Dort wurde dieser gewaltsam geöffnet. Gestohlen wurde unter anderem Bargeld und Schmuck. Wie hoch der Gesamtschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Schuhabdrücke an Tatorten

Auch im Bezirk Klagenfurt-Land schlugen Einbrecher am vergangenen Wochenende zu. Dort wurden mehrere Einbrüche in Firmengebäude im Großraum Grafenstein gemeldet. Büroräumlichkeiten wurden durchwühlt, gestohlen wurde Bargeld. „Die beiden Täter wurden an drei Tatorten von Überwachungskameras gefilmt und hinterließen Schuhabdrücke an sämtlichen Tatorten“, so die Polizei. Bis dato fehlt von den zwei Unbekannten aber jede Spur.

In Oberkärnten drangen unbekannte Täter zwischen Samstag und Montag in eine Firma in der Gemeinde Berg im Drautal ein. Gestohlen wurden Elektrowerkzeuge im Wert von mehr als 3000 Euro. Durch Aufschneiden eines Maschendrahtzaunes gelangten Unbekannte in der Nacht auf Montag auf ein Betriebsgelände in Hermagor. Drei Motorsägen im Wert von 5000 Euro und die Kennzeichentafeln eines dort abgestellten Kleintransporters wurden gestohlen.