Dieses Wochenende beschäftigen mehrere Einbrüche die Polizei in Kärnten. In der Nacht auf Sonntag drangen unbekannte Täter irgendwann zwischen 2.30 Uhr und 8 Uhr in ein Bekleidungsgeschäft in Villach. Die Einbrecher erbeuteten mehrere Hundert Euro Bargeld sowie diverse Bekleidungsstücke. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

Bereits Samstagnacht kam es zu einem weiteren Einbruch in Villach. Um 21.24 Uhr wurde die Eingangstür zu einem Bürogebäude in der Innenstadt aufgebrochen. Während die Täter die Räumlichkeiten durchsuchten, dürften sie durch die ausgelöste Alarmanlage gestört worden sein und flüchteten bald darauf wieder. Trotzdem stahlen die Täter mehrere Unterschriftenpads, ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.

Schmuck und Bargeld

Auch in St. Veit an der Glan wurde ein Einbruch gemeldet. Bisher unbekannte Täter brachen am Faschingssamstag zwischen 14.30 Uhr und 19.40 Uhr in ein Einfamilienhaus im Stadtgebiet ein. Nachdem sie die Terrassentüre aufgebrochen hatten, durchsuchten sie das Haus. Es wurden Schmuckstücke, Uhren und Bargeld gestohlen. Die genaue Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest.