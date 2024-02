Eine Feier in der Nacht von Faschingssamstag auf Sonntag endete mit Gewalt. Eine 22-jährigen Frau und ihr 31-jährigen Lebensgefährte beide aus Klagenfurt, begannen sich in ihrer Wohnung in Klagenfurt um Alkohol zu streiten. Bald wurde der Streit handgreiflich und es kam zu gegenseitigen Körperverletzung. Etwa 20 Minuten nach Mitternacht musste die Polizei einschreiten und ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde gegen den Mann ausgesprochen.

Gefährliche Drohung

Ebenfalls in Klagenfurt stritten Samstagvormittag gegen 10 Uhr eine 55-jährige Iranerin und ihr 43-jähriger iranischen Ehemann in deren Wohnung in Klagenfurt. Die Frau wurde durch den Mann gefährlich bedroht. Die einschreitenden Beamten der Polizei sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den 43-Jährigen aus.

Villach

Um 17 Uhr wurde eine 55-jährige Villacherin von ihrem 58-jährigen Ehemann in deren Wohnung in Villach gefährlich bedroht und ihr Mobiltelefon wurde beschädigt. Durch die einschreitenden Beamten wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Mann ausgesprochen.