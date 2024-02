Zu gleich mehreren Einbrüchen ist es am Donnerstag und Freitag in Kärnten gekommen. So drangen unbekannte Täter am Freitag zwischen 12 und 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Ferlach ein. Zuerst versuchten sie die Terrassentüre aufzuzwängen, als dies scheiterte, gelangten sie durch ein Fenster in das Gebäude. Sie durchsuchten sämtlich Räume und stahlen laut Polizei eine größere Menge Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, die Spurensicherung war vor Ort im Einsatz.

Ebenfalls noch unbekannt sind jene Täter, die am Samstag gegen 20.30 Uhr gewaltsam die Eingangstüre zum Büro eines 56-jährigen Geschäftsmannes geöffnet und einen Kaffeeautomaten aufgebrochen haben. Die Täter durchsuchten das gesamte Büro, fanden aber keine Wertgegenstände vor. Dennoch entstand erheblicher Sachschaden.

In Klagenfurt knackten Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einem Mehrparteienwohnhaus das Scharnier eines Vorhängeschlosses zum Kellerabteil eines 67-jährigen Pensionisten. Sie stahlen ein hochpreisiges Mountainbike, eine Akku-Flex sowie Lebensmittel und Getränke. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beträgt mehrere Tausend Euro.

Gleich zwei Einbrüche gab es in Velden am Donnerstag gegen 19 Uhr. Die Täter brachen die Terrassen- bzw. Wohnhaustür von zwei derzeit unbewohnten, nebeneinanderliegende Ferienhäusern auf. Sie durchsuchten die beiden Häusern und nahmen aus einem eine hochpreisige Lautsprecherbox mit. Der entstandene Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt.