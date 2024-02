25 Führerscheine wurden bei einer landesweit durchgeführten Schwerpunktkontrolle am 23. und 24. Februar in Kärnten abgenommen. Der Fokus richtete auf Alkohol und Drogen am Steuer.

Das Ergebnis

22 Führerscheine wurden wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, drei Führerscheine wegen Fahren unter Drogeneinfluss abgenommen. Außerdem wurden 164 Übertretungen zur Anzeige gebracht und 103 Organmandate eingehoben.