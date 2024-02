Die starken Schneefälle in Kärnten sorgten für viele gefährliche Situationen. Besonders groß war der Schock für eine 25-jährige Frau aus Stockenboi. Sie war am Freitag gegen 21.30 Uhr auf der Südtiroler Straße in Paternion unterwegs, als ihr Auto zwischen Kamering und Aifersdorf von einem Baum getroffen wurde. Die Lenkerin blieb bei dem Vorfall unverletzt, ihr Pkw erlitt einen Totalschaden. Bei einem Unfall in Spittal kamen die Beteiligten weniger glimpflich davon.

Der etwa 20 Meter hohe Baum, welcher über die gesamte Fahrbahn der Südtiroler Straße ragte, wurde von der FF Paternion entfernt, das beschädigte Fahrzeug abgeschleppt. Auf der gesamten Südtiroler Straße zwischen Aifersdorf und Mauthbrücke ragten die Bäume aufgrund des massiven und mehrere Stunden andauernden Schneefalls in die Fahrbahn und drohten umzustürzen.

Noch während der Aufräumarbeiten der FF Paternion fielen weitere Bäume auf die Fahrbahn, weshalb um 23.30 Uhr die Südtiroler Straße zwischen Mauthbrücke, Abzweigung von der Drautal Bundesstraße (B 100) bis Aifersdorf, Gemeinde Paternion, für den gesamten Verkehr gesperrt wurde. Die Sperre bleibt voraussichtlich bis Samstag aufrecht.

Weitere Straßensperren

Auch in weiteren Gemeinden Kärntens und Osttirols mussten die Feuerwehren ausrücken, um Fahrzeuge zu bergen und umgestürzte Bäume zu entfernen. Etliche Gemeindestraßen mussten aus Sicherheitsgründen gesperrt und örtliche Umleitungen eingerichtet werden.