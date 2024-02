Zu schnell war bei den winterlichen Fahrbahnverhältnissen ein 20-jähriger Autolenker am Freitag gegen 18.45 auf der Drautal Straße (B 100) in Spittal unterwegs. Er schlitterte auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem Heck seines Fahrzeuges gegen den entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 19-Jährigen aus der Gemeinde Baldramsdorf. Dabei wurden die junge Lenkerin und ihre 18-jährige Beifahrerin unbestimmten Grades verletzt und nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Spittal gebracht. Der 20-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Ein bei den Fahrzeuglenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ. An beiden Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, beide mussten abgeschleppt werden.