Jetzt ist der Winter zurück: Wie vorhergesagt hat in der Nacht auf Freitag ein Tief aus Westen Kärnten und Osttirol erreicht. Vor allem auf den Bergstraßen in Osttirol und Oberkärnten kommt es zu Behinderungen, wie die Antenne Kärnten und der ÖAMTC berichten. Dort hat zum Teil heftiger Schneefall eingesetzt. Es ist verbreitet mit winterlichen Fahrverhältnissen zu rechnen. Kettenpflicht gilt derzeit für das Nassfeld. Die Villacher Alpenstraße ist seit 12.30 Uhr bis Samstag geschlossen. Aber auch in den Tallagen müssen Autofahrer aufpassen: Aufgrund des Starkregens besteht Aquaplaninggefahr.

Wetterwarnung bleibt aufrecht

Bereits im Vorfeld hatten die Geosphere Austria und die Unwetterwarnzentrale (UWZ) die zweithöchste Warnstufe wegen Schneefalls und Starkregens ausgegeben. Während des gesamten Freitags ist noch mit kräftigen Niederschlägen in Oberkärnten und Osttirol zu rechnen. Vor allem im Südwesten wird wegen der hohen Schneemengen auch vor Schneebruch gewarnt, Stromausfälle und Behinderungen im Straßenverkehr werden erwartet. In höheren Lagen in Osttirol und Oberkärnten steigt die Lawinengefahr auf die Warnstufe vier.