Für Osttirol gilt für Freitag eine Wetterwarnung des Landes. Teilweise intensive Schneefälle mit bis zu 50 Zentimeter Neuschnee sind angesagt. Der Schwerpunkt liegt im Tiroler Gailtal, im Drautal und in den höheren Tälern (Villgraten, Defereggen, Virgen, Tauernsüdportal). Laut Werner Troger, Meteorologe von den meteo experts in Lienz, ist es schwierig, genaue Vorhersagen zu treffen: „Die Spannweite der Prognose ist eklatant“, sagt er. Troger geht davon aus, dass es zwischen Lienz und Matrei am Freitag eher Regen geben wird. Hier hält er Wetterwarnungen für übertrieben. Starken Schneefall und Wintereinbruch sieht er in den oben genannten Tälern. „Hier sind 10 bis 20 Zentimeter, je nach Temperatur, in jedem Fall möglich“, erklärt der Wetterexperte.