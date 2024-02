Eine Fahndung nach zwei mutmaßlichen Einbrechern gab es Samstagnachmittag in Spittal/Drau. Mehrere Streifen waren daran beteiligt, der Polizeihubschrauber kreiste über der Stadt. Laut Exekutive war der Notruf eingegangen, nachdem jemand beobachtet hatte, dass zwei Männer offenbar in ein Wohnhaus am östlichen Stadtrand einbrechen wollten. Als die Männer bemerkten, dass sie gesehen wurden, sollen sie mit einem Auto geflüchtet sein. „Die Fahndung verlief negativ“, heißt es auf Nachfrage vonseiten der Polizei.

Nun wird überprüft, ob es tatsächlich Spuren eines versuchten Einbruchs bei dem Wohnobjekt gibt.