Rund 1150 Kilometer Fahrstrecke sind zwischen Hamburg und Klagenfurt: Das hinderte einen 46-Jährigen, der in der norddeutschen Stadt lebte, aber nicht, regelmäßig in Kärnten aufzutauchen. Seit sieben Monaten verfolgte der deutsche Staatsbürger eine in Klagenfurt lebende Frau (34) aus der Ukraine beharrlich. Laut Polizei suchte er die Frau immer wieder in Klagenfurt auf, schickte ihr unzählige Nachrichten über verschiedene Nachrichtendienste und vereinbarte für sie auch zahlreiche Termine, von den sie nichts wusste.

Die Art und Weise wie der Mann sie bedrängte und ihren höchstpersönlichen Lebensbereich und die Lebensführung unzumutbar beeinträchtigte, führte nach einer polizeilichen Vernehmung des Beschuldigten, zum Ausspruch eines Betretungs- und Annäherungsverbotes und vorläufigen Waffenverbote. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.