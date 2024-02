Schwere Vorwürfe gegen zwei 15-Jährige: Sie sollen Mitschüler im Klassenraum einer Polytechnischen Schule in Unterkärnten vor sich knien haben lassen und dabei den Hitlergruß gezeigt haben. Die erschütternden Bilder erinnern an eine Hinrichtungsszene des Dritten Reichs. Das berichtet die Tageszeitung Kurier in ihrer Online-Ausgabe am Donnerstag.

Aufgeflogen ist der Fall, weil andere Schüler davon Fotos gemacht und diese über die sozialen Medien verbreitet haben. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung soll die Ermittlungen aufgenommen haben.