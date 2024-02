Dieser Unfall kommt einer 37-jährigen Lenkerin aus Osttirol teuer zu stehen. Die schwer alkoholisierte Frau war Donnerstag kurz vor 18 Uhr auf der Großglockner Straße B 107 in Mörtschach in Richtung Winklern unterwegs, als sie in einer Linkskurve die rechte Leitschiene touchierte und mit ihrem Auto anschließend im Straßengraben landete.

Sie erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Lienz eingeliefert. Ein mit ihr durchgeführter Alkomatentest bestätigte die schwere Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihr abgenommen, eine Anzeige folgt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.