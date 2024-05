Im Jahr 2017 wurde Petra Preiss als bundesweit erste Frau zur Präsidentin der Kärntner Ärztekammer gekürt. Weil die Herz- und Gefäßchirurgin am Klinikum Klagenfurt in ihrer fünfjährigen Ära nicht - wie etwa ein Betriebsrat - für ihre Kammerfunktion freigestellt wurde, strebte sie einen Arbeitsgerichtsprozess an. In der ersten Instanz wurde ihr nicht recht gegeben.