Am Montag ist es so weit, da werden die wochenlangen Protestdrohungen der Kärntner Ärzte umgesetzt. Konkret ruft die Kurie der angestellten Ärzte zu einem Marsch von der Ärztekammer in der St. Veiter Straße in Klagenfurt zur Landesregierung auf. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr, das „Stille Gehen“ beginnt um 17 Uhr. Mitzubringen sei ein weißer Mantel, heißt es in der Einladung, die an alle Kärntner Ärzte ergangen ist. Bei den Hausärzten brodelt es ja ebenfalls.