Ein Beamter am Polizeimotorrad mit Blaulicht bildet am Montag um 17.15 Uhr die Vorhut und dann kommen sie - ganz in Weiß - die rund 350 Spitalsärzte und finden sich vor der Landesregierung in Klagenfurt ein. Es ist ein „stilles Gehen“ in Anspielung an die vielen Kündigungen von Medizinern in den Landesspitälern und in geistlichen Häusern.