Vor Beginn der Karwoche ist Bewegung in die Verhandlungen gekommen. Die Zeichen deuteten für die Osterzeit bereits auf Streik. Am Mittwochnachmittag wurde in einer langen Verhandlungsrunde eine Einigung erzielt. Größter Streitpunkt war die Abgeltung der Inflation. Dieses Dilemma soll nun in Form einer Einmalzahlung gelöst werden. „Für uns ist das ein gangbarer Kompromiss. Die Protestmaßnahmen sind damit bis zum Vorliegen der Details ausgesetzt“, sagt Wilhelm Kerber, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte.