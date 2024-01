Die ÖVP Landespartei ist samt Sekretariat, Marketing, Presse, Buchhaltung, IT, Social Media, Gemeindeservice und Bezirksgeschäftsführungen vom Haus der Bauern, wo man seit 2012 eingemietet war, aus- und an die frühere Adresse des Heimatwerkes gezogen: Seit Dezember ist das gemietete, 500 Jahre alte denkmalgeschützte Haus mit den Arkaden und dem mit Glas überdachten Atrium in der Herrengasse 8 der neue, attraktive Parteisitz: 600 Quadratmeter auf drei Etagen sind es, um 200 Quadratmeter mehr als zuletzt. Hier gibt es einen offenen Eingangsbereich, Nischen unter den Arkaden mit kleinen Sitzgruppen, eine Theke, die Büros in den Etagen darüber, draußen ein Innenhof mit Parkplätzen. Jetzt hat Parteichef Martin Gruber hier sein Büro. Früher hat er an dieser Adresse seine Kärntner Anzüge gekauft, wie er vergleicht.