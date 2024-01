Der Wirtschaftspolitische Beirat des Landes Kärnten ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Gremium mit dem Auftrag, den Repräsentanten der Landespolitik wirtschaftspolitische Ziele vorzugeben. Dessen Vorsitzender Otmar Petschnig will „Anregungen geben“, was Kärnten weiterbringen könnte. Ein Schwerpunkt lautet, bis Jahresende neue „Guidelines“ für die Wirtschaftspolitik zu erarbeiten, und zwar in den Bereichen Export und Energiewirtschaft, Green Technology, Arbeitskräfte sowie Nachhaltigkeit. In Letzterer sieht Petschnig ein „Stärkefeld, das man erst entwickeln muss“. Es gelte aber auch Benchmarks für Kärntens Wirtschaftspolitik zu entwickeln. Für Kärnten-Rückkehrer sollten „Pakete“ geschnürt werden. Bereits bei der Auftaktsitzung des Beirates morgen, Dienstag, werde man sich intensiv mit der Neuaufstellung des Standortmarketings beschäftigen.