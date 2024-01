Der Kärntner SPÖ-Vorsitzende Peter Kaiser hat am Montag eine vorsichtige Vorschau auf den Nationalratswahlkampf gegeben. Zur Diskussion um den Wahltermin meinte Kaiser: „Wenn ich etwas empfehlen darf: Je früher gewählt wird, desto besser für die Österreicherinnen und Österreicher.“ Es brauche „dringend eine sozialdemokratische, starke Kraft in der Bundesregierung“, so Kaiser nach einer Sitzung des Landesparteivorstandes.