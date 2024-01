Mit dem Neujahrsempfang des Renner-Instituts zelebrierte die SPÖ mit prominenten Gästen jahrelang den Start in das Kärntner Politjahr. Nach zweimaliger pandemiebedingter Absage hat man diesmal zum zweiten Mal in Folge selbst darauf verzichtet. Aus Kostengründen und weil so ein Empfang nicht in Krisen- und Kriegszeiten passe, sagt Landesgeschäftsführer Andreas Sucher. Er, Harry Koller, Leiter des Kärntner Renner-Instituts, und Landesparteichef Peter Kaiser versuchten am Freitag in einer Pressekonferenz auf das politische Jahr einzustimmen.