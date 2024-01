Allzu lange werden die Genossinnen und Genossen in der nagelneuen Kapfenberger Stadthalle nicht auf die Folter gespannt. Um 10.36 Uhr, so sieht es die Regie unter Landesgeschäftsführer Florian Seifter vor, wird das Ergebnis der ersten Direktwahl des steirischen SPÖ-Chefs verkündet. Die endete ja schon am 16. Dezember, 47 Prozent der rund 17.692 wahlberechtigten Parteimitglieder haben ihre Stimme abgegeben. Gleich danach tritt der frisch bestätigte Parteiobmann Anton Lang auf die Bühne und hält seine rund 35-minütige Parteitagsrede. Es wird auch eine Art Leistungsbilanz über seine vier Jahre als Landeshauptmann-Stellvertreter sein, die rote Handschrift in der Koalition hervorgehoben. Giftpfeile sind vor allem in Richtung FPÖ zu erwarten, war im Vorfeld zu hören. Auch wenn der aktuell Zweite seinen Anspruch auf den Landeshauptmann noch einmal unterstreichen wird, der Koalitionsfrieden ist nicht in Gefahr.