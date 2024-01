Alfred Gusenbauer wird zunehmend zur Belastung für die SPÖ. Der frühere Bundeskanzler und Parteivorsitzende habe mit seiner gut bezahlten Beratertätigkeit für René Benko und seinen Honorarforderungen nach den Pleiten der Signa-Gruppe die Werte der Sozialdemokratie verraten, lautet der Tenor. Während es Parteichef Andreas Babler bei einer klaren Distanzierung bleiben lässt, empfiehlt man in der burgenländischen Landespartei einen Parteiausschluss Gusenbauers. Tirols Landesschef Georg Dornauer hofft hingegen, dass der in Ungnade gefallene Ex-Kanzler die Mitgliedschaft von sich aus ruhend stellt und damit auch in der Partei Ruhe einkehrt.