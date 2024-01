Klimatickets sind ein Erfolgsmodell, auch in Kärnten. Mit Jahresende 2023 knackte allein das Kärnten Ticket, mit dem man sämtliche öffentliche Verkehrsmittel des Verkehrsverbundes nutzen kann, die 10.000er-Marke. „Seit Einführung des Klimatickets und des Kärnten Tickets sind fast 18 Mal so viele Kärntnerinnen und Kärntner im Besitz einer Jahreskarte als davor. Und es werden täglich mehr“, sagt Kärntens Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Grundlage, dass solche Karten genutzt werden, sei aber ein gutes öffentliches Verkehrsnetz. Daher werde in dieses so viel investiert wie nie zuvor.