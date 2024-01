Rund 50 Millionen Euro Kommunalsteuer liefern die Klagenfurter Unternehmen pro Jahr an die Stadt Klagenfurt ab. Zusätzlich hebt die Landeshauptstadt als einzige Gemeinde in Kärnten noch die „Luftsteuer“ ein. Diese kommunale Abgabe wird für den Gebrauch von öffentlichem Gemeindegrund und des darüber befindlichen Luftraumes eingehoben. Sie wurde im Vorjahr um 177 Prozent von 0,8 auf 2,2 Cent pro Kilowattstunde Strom angehoben.

„Gerade für energieintensive Betriebe, wie die Klagenfurter Industrie, sind hier schnell fünfstellige Beträge pro Jahr erreicht. Und das in Zeiten, in denen es die Wirtschaft nicht leicht hat“, kritisiert Michael Velmeden, Spartenobmann der Kärntner Industrie. Für einen Klagenfurter Industriebetrieb mit 90 Beschäftigten würden zu den hohen Stromkosten zusätzlich weitere 4500 Euro als Benützungsabgabe anfallen. Pro Jahr summiere sich der Betrag auf 54.000 Euro. Die Abgabe werde auch bei Gas- und Fernwärme fällig und belaufe sich auf 2000 Euro, also 24.000 Euro jährlich. Die Klagenfurter Industrie fordert die sofortige Abschaffung der Luftsteuer, denn die Aussichten seien aufgrund der Mehrkosten und schwächelnden Konjunktur ohnehin schon trüb.

„Unverschämt“

Der Klagenfurter Wirtschaftsreferent Max Habenicht (ÖVP) bekommt vor der Ansiedelung von Betrieben und Klagenfurter Industriebetrieben immer wieder negative Rückmeldungen wegen der „Luftsteuer“: „Das Land hat diese Steuer vor Jahren gesetzlich eingeräumt. Keine andere Gemeinde hebt sie ein und Klagenfurt gleich den Maximalbetrag – das ist schon unverschämt.“ Er werde sich für die Abschaffung einsetzten, allerdings rechne er nicht mit der erforderlichen Mehrheit im Gemeinderat, da die Steuer etliche Millionen in die Stadtkasse spült. Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) betont, er sei „gesprächsbereit“. Finanzreferent und Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) sagt dazu: „Die Abschaffung der Luftsteuer wurde schon oft diskutiert!“ Sie sei jedoch immer an einer entsprechenden Kompensation fürs Budget gescheitert.