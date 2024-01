Wie der Kärntner Abwehrkämpferbund (KAB) am Dienstag auf Facebook und per Presseaussendung mitteilte, wurden zwei Schaufenster des Büros der Landesleitung in Klagenfurt in der Karfreitstrasse von Unbekannten beschmiert. Auf einem Schaufenster ist auf Englisch in rosa Farbe „Kampf dem Nationalismus“ zu lesen und auf der anderen in Slowenisch „Tod dem Faschismus“, darunter wurde das Zeichen für Anarchie gezeichnet. „Das neue Jahr fängt ja schon gut an, aber da stehen wir drüber. Nur Narrenhände beschmieren Tisch und Wände“, kommentiert der KAB auf seiner Facebook-Seite.

Per Presseaussendung schreibt Fritz Schretter, Landesobmann des KAB: „Diese Provokationen werden von uns scharf verurteilt und es wird erwartet, dass auf solche schäbigen Provokationen auch von öffentlicher Seite reagiert wird“. Heimatliebe, Traditionspflege sowie die Menschen und Opferwürde seien kein Faschismus, führt Schretter weiter aus.

Noch deutlich fordert man auf Facebook, die Landesregierung auf Stellung zu beziehen: „Es würde sich geziemen, wenn eine solche Klarstellung auch von Seiten der Ktn. Landesregierung zu hören wäre! Mit einem Verschweigen wird linksradikalen Provokateuren und Schmierfinken wohl nicht Einhalt geboten werden.