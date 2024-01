Gleich drei Raser hat die Kärntner Polizei am Montag aus dem Verkehr gezogen: Eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Klagenfurt führte Lasermessungen im Baustellenbereich der Südautobahn (A 2) auf Höhe Krumpendorf in Fahrtrichtung Klagenfurt durch. In diesem Abschnitt beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 60 km/h.

Um 20.40 Uhr überschritt ein Mann (36) aus dem Bezirk Völkermarkt diese um 52 km/h. Um 21.31 Uhr fuhr dann ein 23-jähriger Tiroler ebenfalls um 52 km/h zu schnell. Und um 22.34 Uhr wurde ein Klagenfurter (33) in der 60er-Zone mit 116 km/h geblitzt.

Aufgrund dieser erheblichen Geschwindigkeitsübertretungen wurden allen drei Männern die Führerscheine vorläufig abgenommen. Sie werden bei der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land angezeigt.