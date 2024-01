Die erste Sitzreihe in Gerichtssälen ist nicht sonderlich beliebt. Dort müssen meist die Angeklagten sitzen. Im Verhandlungssaal 29 im Landesgericht (LG) Klagenfurt ist das nicht anders. Dort wird es beim EXW-Prozess in Reihe 1 aber langsam eng. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat Mitte Dezember in der Causa erneut Anklage gegen einen Mann eingebracht, bestätigt WKStA-Sprecher Rene Ruprecht. Ihm wird Betrug, Pyramidenspiel und kriminelle Vereinigung vorgeworfen.