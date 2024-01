Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion am Montagabend mitteilte, ist es in einem Zimmer einer Asylunterkunft in Klagenfurt zu einem blutigen Streit gekommen. Gegen 17.30 Uhr waren dort ein 25-jähriger syrischer Staatsbürger und ein 24-jähriger türkischer Staatsbürger aneinander geraten. Der Streit eskalierte und der Syrer schlug mehrfach auf den Türken ein. Dieser erlitt dabei Kopfverletzungen und musste nach medizinischer Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden.

Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er wird angezeigt. Laut derzeitigem Ermittlungsstand war das Rauchverbot im Zimmer, an das sich der 24-Jährige nicht hielt, ausschlaggebend für den Vorfall.