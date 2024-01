Auf Bundesebene haben sich am 11. Jänner bereits die zwei U-Ausschüsse für dieses letzte Parlamentsjahr (vor der Nationalratswahl) konstituiert; in Kärnten soll es in der ersten Landtagssitzung in diesem Jahr ein gewichtiger Wurf werden: Am 1. Feber soll die Novelle zum Untersuchungsausschussgesetz beschlossen werden. Einstimmig, so ist es das Ziel von Andreas Scherwitzl (SPÖ), Vorsitzender des Rechts- und Verfassungsausschusses.