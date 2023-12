Die Berufsschulen in Klagenfurt, St. Veit und Völkermarkt, das Konzerthaus in Klagenfurt und damit die Gustav Mahler Privatuniversität für Musik, die BHs Villach und Wolfsberg, das Landesarchiv und auch das Regierungsgebäude in Klagenfurt werden neben dem Botanischen Garten in Klagenfurt, dem Straßenbauamt St. Veit oder den Straßenmeistereien Feldkirchen und Dolina in den Jahren 2024 bis 2028 zu Baustellen: Die Landesregierung hat Dienstag in ihrer letzten Sitzung als Christkind agiert und hoch-teure „Geschenke“ beschlossen: 250 Millionen Euro fließen in das mehrjährige Bauprogramm des Landesimmobilienmanagements. Die genannten Gebäude sollen klimafit saniert, mit PV-Anlagen und E-Ladestationen ausgestattet werden. Schul- und Kulturgebäude sollen auf aktuelle Bedürfnisse hin renoviert werden. „Der Gebäudesektor ist ein zentraler Hebel zur Erreichung der Klimaziele“, so Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ).